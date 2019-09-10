Депутати сьогодні працюватимуть й після 18:00



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До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань

Народні депутати України погодились продовжити сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради після 18 години у разі, якщо вони не встигнуть розглянути всі законопроекти, включені до порядку денного. Відповідне рішення підтримали 299 народних депутатів.

Відповідну пропозицію висунув спікер Ради Дмитро Разумков, оскільки оголошена ним перерва об 11 годині на вимогу однієї із фракцій замість визначених 30 хвилин тривала близько півтори години.

Утім, при цьому Разумков висловив припущення, що сьогодні парламентарі встигнуть розглянути всі законопроекти ще до 18:00 і затримка не знадобиться.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили в цілому президентський законопроект №1012 про імпічмент. Зазначається, що законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту. Його підтримали 245 депутатів.

Пропонується передбачити, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.