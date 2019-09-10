У парламенті проголосували за закон про імпічмент президента



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Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради

За законопроект про імпічмент проголосували 245 депутатів

Депутати Верховної Ради України сьогодні на засіданні проголосували за законопроект №1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту. Його підтримали 245 депутатів.

Пропонується передбачити, що процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради.

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть депутати (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

При цьому захист прав, свобод і законних інтересів глави держави у процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники глави держави.

Спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції за дослідженими обставинами щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину.

Планується, що пленарне засідання Ради, на якому розглядатимуться вказані висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали матмуттьіститимуть інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю).

Після прийняття рішення про звинувачення глави держави парламент звертатиметься до КСУ (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з поста в порядку імпічменту) та Верховного суду (для одержання висновку про те, що діяння, у яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину).

При цьому рішення про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту прийматиметься лише у разі, якщо висновки Конституційного суду та Верховного суду засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України.

Відповідне рішення вважатиметься прийнятим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради, а у разі неприйняття парламентом постанови про усунення глави держави спікер від імені парламенту вибачиться перед президентом України.