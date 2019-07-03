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    Депутати сьогодні продовжать розгляд Виборчого кодексу

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    Депутати сьогодні продовжать розгляд Виборчого кодексу

    Сьогодні у сесійній залі — 255 депутатів

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту в середу.

    «Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав спікер.

    У залі зареєструвалося 255 народних депутатів.

    Ранкове засідання у середу розпочалося з виступів народних депутатів. Потім, згідно з порядком денним, парламентарії перейдуть до продовження розгляду поправок до Виборчого кодексу. Наразі розглянуто більше половини поправок - 2300 з 4568.

    Другу половину дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.

    Також нагадаємо, що у Раді зареєстрували законопроект про «дематюкацію мови»Так, законопроект «Про протидію лихослів'ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови) від 2 липня 2019 року зареєстровано під номером 10414. Ініціатор законопроекту - народний депутат Ольга Богомолець.

     

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