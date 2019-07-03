У Раді зареєстрували законопроект про «дематюкацію мови»



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Наразі тексту закону на сайті парламенту немає

До Верховної Ради у вівторок було внесено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, законопроект «Про протидію лихослів'ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови) від 2 липня 2019 року зареєстровано під номером 10414. Ініціатор законопроекту - народний депутат Ольга Богомолець.

Наразі законопроект одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Тексту законопроекті на сайті парламенту поки немає.

Нагадаємо, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений Верховною Радою України 25 квітня цього року та опублікований у газеті «Голос України» 16 травня. Він набуває чинності через два місяці з дня його опублікування за винятком окремих норм.

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