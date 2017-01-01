Депутати в першому читанні ухвалили законопроект про дипломатичну службу

Верховна Рада України 7 грудня прийняла закон №7322

Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про дипломатичну службу», поданий президентом як невідкладний. Законопроектом пропонується встановити нові правові та організаційні засади функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб



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Верховна Рада

Верховна Рада України 7 грудня прийняла закон №7322

Верховна рада України прийняла в першому читанні законопроект «Про дипломатичну службу», поданий президентом як невідкладний.

Законопроектом пропонується встановити нові правові та організаційні засади функціонування дипломатичної служби як державної служби особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній із реалізацією зовнішньої політики України, захистом її національних інтересів у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Законопроект побудований на концептуальних засадах щодо необхідності законодавчого закріплення особливостей діяльності органів дипломатичної служби, вступу на дипломатичну службу, визначення порядку її проходження та припинення, вирішення питання щодо категоризації дипломатичних посад з урахуванням вимог та стандартів державної служби, встановлення контрактної форми проходження дипломатичної служби, визначення ротації як планового заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби, що є однією із особливостей дипломатичної служби, а також врегулювання питань, пов’язаних із довготерміновим відрядженням працівників дипломатичної служби.

У законопроекті пропонується також унормувати питання визначення специфіки оплати праці, соціального та медичного забезпечення працівників дипломатичної служби.

Новими у законопроекті є положення, що стосуються підходів до професійного навчання посадових осіб дипломатичної служби у галузевому закладі післядипломної освіти, врегулювання питання перебування посадових осіб дипломатичної служби у розпорядженні Міністерства закордонних справ України перед направленням у довготермінове відрядження для професійної підготовки та після завершення такого відрядження.

Положення законопроекту регулюють низку питань, пов’язаних із проходженням дипломатичної служби працівниками інших державних органів в органах дипломатичної служби.