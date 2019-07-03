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    Дерево у Дніпрі впало на зупинку, одна людина потрапила до лікарні

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    Дерево у Дніпрі впало на зупинку, одна людина потрапила до лікарні

    Дівчину госпіталізували з травмою голови

    У місці Дніпро на проспекті Івана Мазепи велике дерево впало на зупинку громадського транспорту, постраждала одна людина, котру госпіталізували.

    Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «Інцидент стався близько 21:30 недалеко від супермаркету VARUS. На місце негайно виїхали рятувальники і кілька бригад швидкої допомоги. Найбільше постраждала дівчина - її госпіталізували з травмою голови. Ще двоє осіб від допомоги лікарів відмовилися, так як відбулися синцями», - повідомили у пресслужбі.

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    Дерево у Дніпрі впало на зупинку, одна людина потрапила до лікарні
    Дерево у Дніпрі впало на зупинку, одна людина потрапила до лікарні

    Нагадаємо, 2 липня через буревій у Кривому Розі повалено сотні дерев та конструкцій, пошкоджено дахи 37 будівель, порвано контактні мережі.

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