Дерево у Дніпрі впало на зупинку, одна людина потрапила до лікарні



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Дівчину госпіталізували з травмою голови

У місці Дніпро на проспекті Івана Мазепи велике дерево впало на зупинку громадського транспорту, постраждала одна людина, котру госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«Інцидент стався близько 21:30 недалеко від супермаркету VARUS. На місце негайно виїхали рятувальники і кілька бригад швидкої допомоги. Найбільше постраждала дівчина - її госпіталізували з травмою голови. Ще двоє осіб від допомоги лікарів відмовилися, так як відбулися синцями», - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 2 липня через буревій у Кривому Розі повалено сотні дерев та конструкцій, пошкоджено дахи 37 будівель, порвано контактні мережі.