Держава вже отримала 22,5 млн грн. завдяки першим аукціонам малої приватизації



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На останніх торгах з продажу державного майна, кінцева ціна об’єктів підвищувалась у декілька разів

Від початку старту приватизації малих державних та комунальних підприємств та об'єктів держава залучила вже 22,5 мільйони гривень.

Про це повідомив очільник Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

«Вдалий старт малої приватизації. Перші аукціони з продажу державного майна принесли майже 22,5 мільйона гривень», — написав Трубаров.

За словами очільника Фонду держмайна, на останніх торгах з продажу державного майна, кінцева ціна об’єктів підвищувалась у декілька разів.

«Однак це половина шляху. Тепер головне — підписання договору і перерахування переможцями коштів. У разі непідписання договору покупець втратить гарантійний внесок, а це 10 відсотків вартості об’єкту», — додав Трубаров.

Раніше він повідомляв, що від початку малої приватизації у системі «Prozorro.Продажі» виставили на продаж 210 об’єктів загальною вартістю 113 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 20 серпня в Україні відбувся перший продаж об’єкту малої приватизації через систему «Prozorro.Продажі». Ним виявився зерноток у Чернівецькій області.

24 липня в системі «Prozorro.Продажі» зареєстрували перші 18 лотів малої приватизації.