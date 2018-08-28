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    Держава вже отримала 22,5 млн грн. завдяки першим аукціонам малої приватизації

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    Держава вже отримала 22,5 млн грн. завдяки першим аукціонам малої приватизації

    На останніх торгах з продажу державного майна, кінцева ціна об’єктів підвищувалась у декілька разів

    Від початку старту приватизації малих державних та комунальних підприємств та об'єктів держава залучила вже 22,5 мільйони гривень.

    Про це повідомив очільник Фонду державного майна України Віталій Трубаров у Facebook.

    «Вдалий старт малої приватизації. Перші аукціони з продажу державного майна принесли майже 22,5 мільйона гривень», — написав Трубаров.

    За словами очільника Фонду держмайна, на останніх торгах з продажу державного майна, кінцева ціна об’єктів підвищувалась у декілька разів.

    «Однак це половина шляху. Тепер головне — підписання договору і перерахування переможцями коштів. У разі непідписання договору покупець втратить гарантійний внесок, а це 10 відсотків вартості об’єкту», — додав Трубаров.

    Раніше він повідомляв, що від початку малої приватизації у системі «Prozorro.Продажі» виставили на продаж 210 об’єктів загальною вартістю 113 мільйонів гривень.

    Нагадаємо, що 20 серпня в Україні відбувся перший продаж об’єкту малої приватизації через систему «Prozorro.Продажі». Ним виявився зерноток у Чернівецькій області.

    24 липня в системі «Prozorro.Продажі» зареєстрували перші 18 лотів малої приватизації.

     

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