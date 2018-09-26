Державіаслужба змінила правила запуску цивільних дронів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові правила для безпілотників стали суттєво м’якшими

Державіаслужба України переглянула обмеження на польоти безпілотників без попереднього узгодження і збільшила дозволену вагу апаратів до 20 кг, висоту польотів до 120 м і встановила дальність польотів у межах прямої видимості, йдеться у відповіді Державіаслужби на лист юридичної фірми «Анте», яку опублікував працівник цієї фірми Андрій Гук.

Зокрема, зазначається, що польоти безпілотних повітряних суден в повітряному просторі України без попереднього узгодження дозволені при максимальній вазі дрона до 20 кг (у попередніх правилах було встановлено обмеження до 2 кг). Також максимальну висоту польотів без попереднього узгодження з контролюючими органами збільшено до 120 м у контрольованому повітряному просторі та 50 м – у повітряному просторі військових і спеціальних зон (у попередніх правилах було – до 50 м у вільному просторі і заборонено польоти у спецзоні).

Крім того, дальність польоту Державіаслужба дозволила «в межах прямої видимості (VLOS)», а раніше було обмеження у 500 м від пілота.

Водночас заборонені польоти дронів над скупченнями людей на відкритому просторі та над місцями щільної забудови.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook прокоментував відповідь Державіаслужби і зауважив, що Україна серед перших європейських держав отримала сучасні правила використання дронів у повітряному просторі.