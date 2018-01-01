Держборг України перевищив $76 млрд

Загальна сума боргу у гривневому еквіваленті сягнула понад 2 трильйона грн

Державний і гарантований державою борг України за січень-листопад 2017 року виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,36 мільярда доларів, до 76,33 мільярда доларів США станом на 30 листопада. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. Згідно з даними Мінфіна, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в



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Загальна сума боргу у гривневому еквіваленті сягнула понад 2 трильйона грн

Державний і гарантований державою борг України за січень-листопад 2017 року виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,36 мільярда доларів, до 76,33 мільярда доларів США станом на 30 листопада.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з даними Мінфіна, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 6,8%, або на 132 мільярди гривень, до 2,052 трильйона гривень.

У листопаді державний і гарантований державою борг зріс на 0,04 мільярда, або на 0,05%, в доларовому еквіваленті, на 15,06 мільярда, або на 0,74%, - у гривневому еквіваленті.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України прогнозує, що до кінця 2018 року граничний розмір державного боргу не перевищить 1,999 млрд гривень, в той час, як передбачуваний розмір цього показника за підсумками минулого року не повинен перевищити 1,83 трлн гривень.