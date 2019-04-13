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    Держдеп порадив американцям уникати демонстрацій та натовпів в Україні

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    Держдеп порадив американцям уникати демонстрацій та натовпів в Україні

    Під час виборів посилюється ризик насильства, зазначили у Держдепі США

    Державний департамент США попередив про зростання рівня небезпеки подорожей в Україну через злочини, громадські заворушення, а також вибори, під час яких підвищуються ризики демонстрацій і насильства.

    Про це йдеться в оновленому повідомленні відомства для громадян США з рекомендаціями щодо відвідування України.

    «Президентські вибори в Україні були сплановані на 31 березня з очікуваним другим туром 21 квітня. Під час виборів посилюється ризик насильства, бо на попередніх виборах окремі демонстрації, пов'язані з виборчим процесом, призвели до насильства», - зазначається в документі.

    Крім того, звертається увага на збереження небезпеки злочинів, спрямованих проти іноземців та їхнього майна. У цьому зв'язку в повідомленні рекомендується уникати демонстрацій та натовпів, не чинити опору під час агресії та стежити за повідомленнями місцевих медіа.

    Найбільш небезпечними районами при цьому називаються окуповані частини на сході України, а також Крим, куди іноземцям взагалі не рекомендується їхати. Там продовжуються збройні конфлікти та викрадення людей, зазначили в Держдепартаменті США.

    Крим США вибори викрадення Україна
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