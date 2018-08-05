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    Держдеп США схвалив продаж Латвії чотирьох бойових гелікоптерів за $200 млн

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    Держдеп США схвалив продаж Латвії чотирьох бойових гелікоптерів за $200 млн

    Крім чотирьох вертольотів Латвія отримає 10 двигунів та супутнє обладнання

    Державний департамент США схвалив продаж Латвії чотирьох багатоцільових гелікоптерів Black Hawk UH-60M. Вартість угоди оцінюється в 200 мільйонів доларів.

    Про це повідомляє  Defence News.

    Крім чотирьох вертольотів Латвія отримає 10 двигунів та супутнє обладнання.

    Зазначається, що після схвалення Держдепу дозвіл на проведення переговорів та укладення угоди має дати Сенат США.

    За даними видання, під час цієї процедуру сума угоди може змінитися, тому 200 мільйонів доларів, заявлені Агентством зі співробітництва у сфері безпеки (входить до складу Міноборони США — ред.), не є кінцевою цифрою.

    «Ця угода підтримуватиме зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів, допомагаючи покращити безпеку союзника по НАТО», — заявили в агентстві.

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