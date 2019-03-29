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    Держдеп засудив арешти кримських татар

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    Держдеп засудив арешти кримських татар

    Представник Держдепу закликав звільнити затриманих напередодні татар і всіх несправедливо ув'язнених українців

    Держдепартамент Сполучених Штатів засудив дії Росії із затримання 23 жителів Криму, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яку у РФ називають терористичною.

    Про це заявив заступник представника держдепартаменту США Роберт Палладіно в Twitter.

    «Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ в масках обшукували будинки кримських татар, тероризуючи сім'ї і заарештувавши понад 20 осіб», - йдеться в заяві.

    Палладіно закликав Росію звільнити 23 затриманих 27-28 березня кримських татар, а також ще понад 70 несправедливо ув'язнених українців.

    Нагадаємо, 27 березня під час незаконних обшуків у окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону було затримано ще трьох кримських татар.

    27-28 березня «суд« у Сімферополі виніс рішення про арешти всіх затриманих до 15 травня.

    суд США ФСБ
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