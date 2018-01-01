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    Держгеокадастр передасть 760 тис. гектарів землі у власність громад

    Інвентаризація земель державної власності, які підлягають передачі об'єднаним територіальним громадам (ОТГ), триватиме до кінця року
    Кабінет міністрів затвердив постанову про передачу землі у власність об'єднаних громад за межами населених пунктів. Відповідний документ уряд схвалив на засіданні в середу, передає «Інтерфакс-Україна». «Інвентаризація земель державної власності, які підлягають передачі об'єднаним територіальним громадам (ОТГ),
    • Сьогодні, 19:57
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    Інвентаризація земель державної власності, які підлягають передачі об'єднаним територіальним громадам (ОТГ), триватиме до кінця року

    Кабінет міністрів затвердив постанову про передачу землі у власність об'єднаних громад за межами населених пунктів.

    Відповідний документ уряд схвалив на засіданні в середу, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Інвентаризація земель державної власності, які підлягають передачі об'єднаним територіальним громадам (ОТГ), почнеться вже завтра і триватиме до кінця року», - уточнив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк під час засідання.

    За його словами, мова йде про 760 тис. гектарів.

    «Ми навіть будемо готові 50% вартості (інвентаризації - ред.) цих земель покрити, однак, я думаю, ОТГ можуть це і самі зробити», - уточнив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

    Як повідомлялося, Гройсман анонсував доручення Держгеокадастру відвести і передати землі за межами населених пунктів, в управління ОТГ.

    «Об'єднані територіальні громади управляють своєю територією тільки в межах населених пунктів. За їх межами землею, яка в принципі повинна належати громадам, управляє держава. Глави об'єднаних громад піднімають питання про те, щоб повністю передати землю в управління цих громад», - пояснив прем'єр міністр.

    Він нагадав, що в парламенті ведуться дискусії з цього приводу, однак остаточного рішення народні депутати не знайшли. У той же час уряд прийняв рішення дозволити питання шляхом прийняття розпорядження Кабміну.

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