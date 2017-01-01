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    Держміграційна служба втретє відмовила у наданні громадянства учасниці АТО з РФ

    В Росії учасницю АТО розшукує ФСБ
    Громадянка Росії Юлія Толопа, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на боці ЗСУ, вимушена повернутись до Росії через відмову Державної міграційної служби у наданні їй громадянства. Про це вона повідомила у Facebook. «Завтра я вимушено повертаюсь в Росію. Це вимога української міграційної служби. Втретє вони відмовили
    • Вчора, 23:39
    • Розсилка
    <span>Юлія Толопа, росіянка з батальйону &laquo;Айдар<span>&raquo;</span></span>
    Юлія Толопа, росіянка з батальйону «Айдар»

    В Росії учасницю АТО розшукує ФСБ

    Громадянка Росії Юлія Толопа, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на боці ЗСУ, вимушена повернутись до Росії через відмову Державної міграційної служби у наданні їй громадянства.

    Про це вона повідомила у Facebook.

    «Завтра я вимушено повертаюсь в Росію. Це вимога української міграційної служби. Втретє вони відмовили мені на підставі того, що в мене немає довідки про несудимість з РФ. В Росії мене розшукує ФСБ», — написала вона. 

    Толопа пояснила, що вона приїхала на Донбас з Росії і вступила у ЗСУ добровольцем.

    «Була спершу штурмовиком, командиром БМП, звільняла Луганщину. Потім займалась аеророзвідкою. Поранення, контузії», — пише вона. 

    За її словами, депутатські запити, подання на ім'я президента від міністра не принесли результатів у намаганні отримати українське громадянство.

    «Мене посилать на територію РФ, в російське консульство просити довідку про несудимість», — каже Толопа.

    Вона побоюється, що її можуть затримати співробітники ФСБ.

    Юлія Толопа відома за позивним «Валькірія».

    АТО ЗСУ ФСБ
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