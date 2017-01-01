Держміграційна служба втретє відмовила у наданні громадянства учасниці АТО з РФ

В Росії учасницю АТО розшукує ФСБ

Громадянка Росії Юлія Толопа, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на боці ЗСУ, вимушена повернутись до Росії через відмову Державної міграційної служби у наданні їй громадянства. Про це вона повідомила у Facebook. «Завтра я вимушено повертаюсь в Росію. Це вимога української міграційної служби. Втретє вони відмовили



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Юлія Толопа, росіянка з батальйону «Айдар »

В Росії учасницю АТО розшукує ФСБ

Громадянка Росії Юлія Толопа, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на боці ЗСУ, вимушена повернутись до Росії через відмову Державної міграційної служби у наданні їй громадянства.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Завтра я вимушено повертаюсь в Росію. Це вимога української міграційної служби. Втретє вони відмовили мені на підставі того, що в мене немає довідки про несудимість з РФ. В Росії мене розшукує ФСБ», — написала вона.

Толопа пояснила, що вона приїхала на Донбас з Росії і вступила у ЗСУ добровольцем.

«Була спершу штурмовиком, командиром БМП, звільняла Луганщину. Потім займалась аеророзвідкою. Поранення, контузії», — пише вона.

За її словами, депутатські запити, подання на ім'я президента від міністра не принесли результатів у намаганні отримати українське громадянство.

«Мене посилать на територію РФ, в російське консульство просити довідку про несудимість», — каже Толопа.

Вона побоюється, що її можуть затримати співробітники ФСБ.

Юлія Толопа відома за позивним «Валькірія».