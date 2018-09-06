Держприкордонслужба закрила два пункти пропуску через екологічну ситуацію в Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар»

Контрольні пункти в'їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово закрили через хімічні викиди кримського заводу «Титан».

Про це повідомив у Facebook речник Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«З метою збереження життя та здоров`я персоналу Держприкордонслужби та громадян, які проживають біля адмінмежі і слідують через КПВВ, в зв’язку з небезпечною екологічною ситуацією, яка склалася на заводі «Титан» на території тимчасово окупованого Криму, прийнято рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка», - написав Слободян.

Він зазначив, що перетнути адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом можна буде лише через КПВВ «Чонгар», який працює в штатному режимі.

«В тимчасово закритих контрольних пунктах прикордонники продовжать нести службу, проте пропуск громадян та транспортних будуть здійснювати лише в екстрених випадках та у разі крайньої необхідності», - повідомив Слободян.

Речник Держприкордонслужби додав, що громадяни України з окупованого півострову, які матимуть бажання врятуватися від стихійного лиха, «на материковій Україні будуть оформлятися в спрощеному порядку».

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.