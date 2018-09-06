Український омбудсмен повідомила ООН про загрозу екологічної катастрофи в Криму документ



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Фото: Крим.Реалії В Армянську стався викид в атмосферу токсичної речовини

Денісову змусило звернутися до міжнародної спільноти те, що окупанти приховують реальний рівень екологічної небезпеки в Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Нині північ окупованого Криму близька до екологічної катастрофи. Через токсичні викиди страждають не тільки мешканці півострова, а й Херсонської області. Виникає загроза для країн Європи. Кримчани скаржаться, що на дахах будинків, металевих предметах та в квартирах утворився маслянистий наліт жовтуватого відтінку, а у повітрі стоїть стійкий запах кислоти, який заважає дихати», - написала Денісова.

Вона наголосила, що окупанти приховують реальний рівень екологічної небезпеки, і це змусило її звернутися до міжнародної спільноти.

«Терміново звернулася до виконавчого директора програми ООН з навколишнього середовища Еріка Солхейма і директора та Регіонального представника Європейського офісу програми ООН з навколишнього середовища Яна Дусіка. Закликала їх долучитися до спільної боротьби за поновлення права мешканців Кримського півострова на безпечне для життя і здоров’я довкілля», - повідомила Денісова.

Раніше розвідка назвала винних у екологічній катастрофі в окупованому Криму.

В середу на адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.