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    Держсекретар США похвалив роботу Йованович і Тейлора в Україні

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    Держсекретар США похвалив роботу Йованович і Тейлора в Україні

    Команда Трампа «виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України», зазначив Помпео

    Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео позитивно оцінив роботу послів в Україні Марі Йованович і Вільяма Тейлора, які, за його словами, просували «належну» політику США на українському напрямку.

    Про це він заявив під час пресконференції в Державному департаменті США.

    «Потрібно лише врахувати простий факт, що саме Білл Тейлор замінив посла Йованович, і кожен з них рухався в напрямку належної політики щодо України, про що я радий говорити і пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України», — зазначив Помпео.

    Він також підкреслив, що команда Трампа «виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України». У зв'язку з цим він зазначив, що попередній уряд США «створив реальний ризик для життя людей в Україні і дозволив Володимиру Путіну захопити Крим і розгорнути бойові дії на Донбасі».

    Нагадаємо, у США триває скандал щодо ймовірного тиску Трампа на Зеленського.

    США уряд час
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