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    Держстат підрахував, на скільки цього року подорожчало м’ясо

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    <p>У липні м'ясо і м'ясні продукти подорожчали на 12%</p> - Держстат підрахував, на скільки цього року подорожчало м’ясо

    У липні м'ясо і м'ясні продукти подорожчали на 12%

    У січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 22,5%

    У липні цього року споживчі ціни на м'ясо і м'ясні продукти зросли на 12% порівняно з липнем минулого року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

    У січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на м'ясо і м'ясні продукти збільшилися на 22,5%. Порівняно з попереднім місяцем ціни на м'ясо і м'ясні продукти в липні збільшилися на 0,2%.

    У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.

    Зазначимо, що ціни на м'ясо за 2017 рік зросли на 36%.

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