Десятеро українських моряків із заарештованого у Сирії судна повертаються додому

Українці перебували заручниками ситуації із серпня минулого року

Десятеро українських моряків, які з серпня 2017 року перебували на заарештованому судні «Старшина Деров» у порту Сирії, повертаються на батьківщину. Про це 5 січня повідомила прес-служба посольства України в Лівані. «Працівники Посольства України в Лівані протягом цього тижня працювали над поверненням українського екіпажу



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Фото надане МЗС України Українські моряки, які застрягли у Сирії з серпня 2017 року

Українці перебували заручниками ситуації із серпня минулого року

Десятеро українських моряків, які з серпня 2017 року перебували на заарештованому судні «Старшина Деров» у порту Сирії, повертаються на батьківщину. Про це 5 січня повідомила прес-служба посольства України в Лівані.

«Працівники Посольства України в Лівані протягом цього тижня працювали над поверненням українського екіпажу судна «Старшина Деров Н.Г.» до України. Десять українських громадян стали заручниками ситуації, коли судно у зв’язку з арештом не могло залишити порт, а його екіпаж міг бути повернутий на Батьківщину лише після його заміни на інший», - йдеться у повідомленні.

У посольстві повідомили, що після звернення родичів моряків дипломати почали оперативно працювати з екіпажем, капітаном та адміністрацією заарештованого судна. Зокрема, у Сирії вирішували питання заміни екіпажу на новий, повернення українцям їхніх документів, оформлення віз до Сирії, надання дозволу на репатріацію та переїзд до кордону з Ліваном.

А у Лівані українські дипломати опікувалися організацією підготовки перельоту екіпажу з Бейрута до Києва, прийняттям їх у Лівані, наданням будь-якої допомоги в разі потреби, перевезенням до аеропорту Бейрута та посадкою українців на літак.

Як повідомляв «Главком», 10 українських моряків, які уклали контракт із турецьким судновласником і прямували до Лівану, з серпня 2017 року «застрягли» у порту Тартус (Сирія) на заарештованому сирійськими органами влади судні «Старшина Деров».

Капітан порту Тартус забрав в українців паспорти та інші документи і відмовився їх повертати. З'ясувалося також, що судно і його власник перебувають під загрозою санкцій за неодноразові заходження в окупований Крим.