Дії НАБУ проти генерала Павловського шкодять обороноздатності країни – Фріз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Павловський

Навіть якщо справу проти керівництва Міноборони не закриють, вважає Фріз, - «вона сама розсиплеться у суді»

Справа проти керівництва Міністерства оборони України, зокрема, заступника міністра, генерала Ігоря Павловського має бути закрита.

Про це заявила міністр у справах ветеранів, екс-член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони Ірина Фріз, коментуючи інформацію про відновлення розслідування справи щодо закупівлі Міністерством оборони пального у 2016 році.

«Було б логічним закрити цю справу. Наскільки я знаю із попередньої інформації, яку ми отримували ще в Комітеті стосовно цього питання – підозри, які були висунуті, не мали жодного якісного обґрунтування та аргументації. Тобто були безфактажні. І саме тому вони розсипалися в суді. І саме тому не дійшло до якихось звинувачувальних вироків», — зазначила міністр.

Фріз підкреслила, що правоохоронні органи України, зокрема, нові антикорупційні, полюбляють займатися самопіаром, чим завдають державі збитків.

«Я не виключаю, що певні службовці, які мають займатися фаховим підготуванням матеріалів і збирати докази, займаються самопіаром, адже бачать себе вже в політиці, а не в тих напрямках, за які вони сьогодні мають відповідати. Там було нанесено збитки, тому що після розголосу цього звинувачення Міноборони не хотіло навіть укладати наступні контракти», — розповіла колишній член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони.

Фріз також висловила думку, що навіть якщо справу проти керівництва Міноборони не закриють, вона сама розсиплеться у суді. Одночасно міністр зазначила, що ця справа шкодить обороноздатності України.

«З огляду на те, що ця справа, умовно кажучи, тоді розсипалася, я не впевнена, що вони знайшли щось таке, що дасть їм можливість хоча б дійти до суду. Але в будь-якому випадку це наносить шкоду Міністерству оборони, це наносить шкоду керівному апарату і, відповідно, не сприяє тому, щоб воно працювало злагоджено й ефективно», — резюмувала міністр у справах ветеранів.

Нагадаємо, восени 2017 року високопоставленим чиновникам Міністерства оборони України висунули підозри в розтраті державних коштів при закупівлі палива. Про завершення досудового слідства у цій справі НАБУ оголосило ще 28 березня 2018 року. Однак у вересні суд визнав недійсним акт Державної аудиторської служби про перевірку Міноборони, на якому базувалося звинувачення. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила поновити слідство.

Сам заступник міністра оборони Ігор Павловський наголосив, що в той період 2016 року Міноборони закупило найдешевше пальне в Україні серед усіх закупівель усіх відомств, навіть дешевше самого НАБУ.

«В Міноборони паливо ми купили дешевше, ніж НАБУ, приблизно від 500 до 2200 гривень за тонну! Зрештою, цього року торги скасували. Не стали підвищувати ціну. Переторгували. Збиток Міноборони від втручання НАБУ в постачання палива становить 362 млн гривень, з урахуванням, що 220 повернули до бюджету, тому що торги не відбулися. Це ціна того, що розірвані вигідні угоди та зайшли нові постачальники, які перестраховують ризики, бо знають, що до них можуть прийти правоохоронці! Ось такий результат», — розказав Павловський в інтерв’ю Цензор.Нет.

Джерело: Факти