Директор табору «Вікторія» повернувся у СІЗО

Прокуратура вважає, що підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу

Апеляційний суд Одеської області повернув до СІЗО директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Про це повідомляє УНН. Суддійська колегія клопотання прокуратури задовольнила частково: скасувати можливість внесення застави, а також повернути Саркісяна в СІЗО терміном на 47 діб. Днями суд задовольнив клопотання прокуратури



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Петрос Саркісян

Прокуратура вважає, що підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу

Апеляційний суд Одеської області повернув до СІЗО директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна. Про це повідомляє УНН.

Суддійська колегія клопотання прокуратури задовольнила частково: скасувати можливість внесення застави, а також повернути Саркісяна в СІЗО терміном на 47 діб.

Днями суд задовольнив клопотання прокуратури області і Саркісяна відсторонили від посади. Його звинувачують у службовій недбалості, що призвела до загибелі трьох дітей.

14-го листопада суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І водночас визначив заставу - 128 тисяч гривень.

Адвокат обвинуваченого майже відразу вніс гроші. І Петрос вийшов на волю. Хоча прокуратура вважає, що підозрюваний директор дитячого закладу має перебувати під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в таборі «Вікторія», що трапилася 16 вересня, загинуло троє дітей.