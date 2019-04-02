Дитячу інфекційну лікарню Миколаєва терміново закривають



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Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня опинилась в аварійному стані

Будівля лікарні почала стрімко руйнуватися через підйом рівня ґрунтових вод

Сьогодні, 2 квітня, було прийнято рішення про термінове закриття у Миколаєві обласної дитячої інфекційної лікарні через аварійність будівлі. Рішення прийняли під час засідання обласної комісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Миколаївській ОДА, передає «Укрінформ».

«Ми змушені терміново закрити обласну дитячу інфекційну лікарню через стрімке руйнування будівлі», - заявив голова ОДА Олексій Савченко.

Причина подібних заходів - стрімко зросла за кілька днів аварійність будівлі, в якому почали руйнуватися фундамент і несучі стіни. Згідно з висновками експертизи, причиною прискорення процесу стало підвищення рівня грунтових вод.

27 найменших пацієнтів відправлять в обласну дитячу клінічну лікарню, старших дітей - у дорослу інфекційну лікарню.

Також було віддано розпорядження протягом двох місяців розробити проект будівництва нового корпусу для дитячого відділення на території обласної інфекційної лікарні. Завершити будівництво і ввести будівлю в експлуатацію планується до кінця 2019 року.

Відзначимо також, що сьогодні до Львова з Дніпра прибув військово-транспортний літак з 12 українськими бійцями, пораненими на Донбасі.