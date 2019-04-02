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    Дитячу інфекційну лікарню Миколаєва терміново закривають

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    Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня опинилась в аварійному стані&nbsp; - Дитячу інфекційну лікарню Миколаєва терміново закривають
    Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня опинилась в аварійному стані 

    Будівля лікарні почала стрімко руйнуватися через підйом рівня ґрунтових вод

    Сьогодні, 2 квітня, було прийнято рішення про термінове закриття у Миколаєві обласної дитячої інфекційної лікарні через аварійність будівлі. Рішення прийняли під час засідання обласної комісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Миколаївській ОДА, передає «Укрінформ».

    «Ми змушені терміново закрити обласну дитячу інфекційну лікарню через стрімке руйнування будівлі», - заявив голова ОДА Олексій Савченко.

    Причина подібних заходів - стрімко зросла за кілька днів аварійність будівлі, в якому почали руйнуватися фундамент і несучі стіни. Згідно з висновками експертизи, причиною прискорення процесу стало підвищення рівня грунтових вод.

    27 найменших пацієнтів відправлять в обласну дитячу клінічну лікарню, старших дітей - у дорослу інфекційну лікарню.

    Також було віддано розпорядження протягом двох місяців розробити проект будівництва нового корпусу для дитячого відділення на території обласної інфекційної лікарні. Завершити будівництво і ввести будівлю в експлуатацію планується до кінця 2019 року.

    Відзначимо також, що сьогодні до Львова з Дніпра прибув військово-транспортний літак з 12 українськими бійцями, пораненими на Донбасі.

     

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