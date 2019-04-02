У львівській шпиталь доставили 12 поранених на Донбасі бійців



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У військовий шпиталь Львова привозять бійців, які першу медичну допомогу вже отримали на Донбасі

До Львова з Дніпра сьогодні прибув військово-транспортний літак з 12 українськими бійцями, пораненими на Донбасі.

Як передає радіо Свобода, п’ятеро – лежачих, у двох – осколкові поранення, в решти – мінно-вибухові травми, також є військовослужбовці, які захворіли на інші недуги за останній місяць у зоні бойових дій. Усіх бійців доставили на лікування у військовий госпіталь.

За словами речника Міноборони у Львові Олександра Поронюка, всі необхідні медикаменти для бійців є. Однак львів’яни щодня відвідують шпиталь і приносять пораненим бійцям овочі, фрукти, речі першої необхідності, додав він. Сьогодні лікарі оглянуть поранених і призначать лікування, запланують оперативне втручання.

У львівський військовий шпиталь привозять бійців, які першу медичну допомогу вже отримали на Донбасі чи у Дніпровському госпіталі. А у Львові продовжують лікування, проводять операції чи реабілітацію.

Слід зазначити, як повідомив штаб Операції Об'єднаних сил, за останню добу окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені.

Нагадаємо, наприкінці лютого литовські волонтери передали госпіталю в Маріуполі ліжка і реанімобіль.

Також на початку лютого одеська лікарня отримала сучасне реабілітаційне обладнання.