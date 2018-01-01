Для київської влади війна на Донбасі слугує виправданням затягнення реформ, - Neue Zürcher Zeitung

Війна на Донбасі стосується всієї Європи, - Гвендолін Зассе

Інтерес до війни на сході України став значно слабшим. Навіть в Києві вже змирилися з конфліктом. Російська стратегія «заморозки» конфлікту спрацювала, пише на сторінках швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung Гвендолін Зассе, директор Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень у Берліні і професор Оксфордського



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Війна в Донбасі здається далекою Києву, - експерт

Війна на Донбасі стосується всієї Європи, - Гвендолін Зассе

Інтерес до війни на сході України став значно слабшим. Навіть в Києві вже змирилися з конфліктом. Російська стратегія «заморозки» конфлікту спрацювала, пише на сторінках швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung Гвендолін Зассе, директор Центру східноєвропейських і міжнародних досліджень у Берліні і професор Оксфордського університету.

Гвендолін Зассе

«Війна, яка триває довго, поступово стає нормальним явищем, - пише Зассе, нагадуючи, що війна на Україні забрала вже більше 10 тис. життів. - Це війна, яка стосується всієї Європи, і при цьому не вважається такою».

Війна в Донбасі здається далекою Києву, якому не вистачає політичної волі, щоб працювати над конкретним розв’язанням конфлікту, вважає Зассе.

Для київської влади «війна слугує скоріше виправданням затяжних реформ, а не приводом для зусиль зі встановлення миру і для політики, орієнтованої на потреби жителів, які покинули самопроголошені «народні республіки» Донецька і Луганська або залишаються на їх території», впевнена політолог. «Новий закон, що передбачає реінтеграцію окупованих Росією територій, не містить конкретних кроків в напрямку реінтеграції. В першу чергу мова йде про позначення Росії як окупаційної держави», - зазначає Зассе.

«В цілому війна призвела до результату, зворотному тому, на який сподівалася Росія своєю підтримкою «народних республік»: ідея про українську державу зміцнилася і об'єднує різні частини країни більше, ніж раніше; орієнтацію України на Захід також не варто ставити під питання», - констатує Зассе.