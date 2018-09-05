Для лікування українців за кордоном потрібно ще 300 млн грн, - Валерій Дубіль



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Депутат зазначив, що в цьому році семеро українців померли, не дочекавшись необхідного лікування

Для лікування громадян України за кордоном в бюджеті на поточний рік необхідно передбачити додатково 302 млн грн. Верховна Рада повинна розглянути це питання вже найближчим часом, оскільки кошти на таке лікування закінчилися ще в травні.

Про це на брифінгу в кулуарах парламенту заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль, який ініціював відповідний законопроект №8035.

«На сьогоднішні вже більше двох тижнів в наметах живуть рідні та близькі, які очікують кошти і чекають на відповідь від Міністерства охорони здоров'я, щоб пролікувати своїх рідних і близьких за кордоном», - повідомив Дубіль.

За його словами, на лікування 208 українців за кордоном у 2017 році було виділено 628 млн грн, а в 2018 році виділено всього 389 млн грн для 226 пацієнтів.

«В минулому році 20 мільйонів залишилися невикористаними, хоча пацієнтам ще було потрібне лікування. А в цьому році кошти закінчилися ще в травні. 141 пацієнт тільки отримав гроші на лікування за кордоном, 61 людина стоїть зараз в черзі і ще 107 осіб чекають, коли їх поставлять в чергу», - підкреслив депутат.

Він зазначив, що в 2016 році 12 осіб померли, не дочекавшись необхідного лікування, в 2017 померли 19 пацієнтів, а з початку цього року вже втратили життя 7 людей, троє з яких діти.

«Упевнений в тому, що МОЗ всіляко затягує цей процес і замість того, щоб розглядати питання внесення (пацієнта - ред.) в чергу протягом 20 діб, розглядає питання від 3 до 6 місяців, і це є злочином», - підкреслив Дубіль.

За його словами, законопроект 8035 уже пройшов розгляд і був схвалений трьома з чотирьох парламентських комітетів, заплановано його розгляд в бюджетному комітеті Ради. Після цього Валерій Дубіль і фракція «Батьківщина» будуть добиватися голосування за документ в сесійній залі.

За словами голови громадської організації Національний рух «За трансплантацію» Юрія Андрєєва, МОЗ не зробив висновки зі старих помилок, і люди знову на колінах повинні просити гарантованого їм лікування. Він закликав парламент прийняти відповідний законопроект.

«Ми звертаємося до депутатів всіх фракцій: медицина і життя тяжкохворих українців повинні бути поза політикою, над політикою. Ми просимо підтримати законопроект, який був внесений ще на початку року», - сказав Андрєєв.

Наприкінці дня середи бюджетний комітет Ради підтримав тяжкохворих і рекомендує Кабміну доручити Міністерству охорони здоров'я спільно з Мінфіном «ретельно проаналізувати стан виконання бюджетних програм Міністерства охорони здоров'я та ініціювати відповідний перерозподіл видатків з метою їх збільшення за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном», повідомив на своїй сторінці в Фейсбук Валерій Дубіль.

Джерело: Українські новини