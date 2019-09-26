Для розмінування Донбасу необхідно не менше як $800 млн, - Генштаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Площа замінованої території становить приблизно 700 тис. гектарів: близько 560 тис. у Донецькій області і майже 120 000 в Луганській

Генеральний штаб Збройних сил оцінює необхідні витрати для розмінування територій Донбасу в 800 млн доларів.

Про це сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Міністерства оборони «АрміяІнформ» заступник начальника інженерних військ ЗСУ Віктор Кузьмін/

Він повідомив, що площа замінованої території становить приблизно 700 тис. гектарів: близько 560 тис. у Донецькій області і майже 120 000 в Луганській.

На цих територіях працюють не менш як 50-60 груп розмінування на другому і третьому рубежах оборони.

Перший рубіж поки не розміновують, оскільки він знаходиться під постійними обстрілами бойовиків.

З 700 тис. гектарів, забруднених вибухонебезпечними предметами, тільки 33 тис. перевірено саперами і знищено понад 430 тис. мін і фугасів.

«Щодо повного очищення наших земель... На це питання ніхто не може дати чіткої відповіді... За висновком ООН: один рік бойових дій призводить до 10 років очищення територій. Якщо бойові дії на Донбасі припиняться найближчим часом, то піротехнікам роботи вистачить на 50 років. На думку фахівців, для цього може знадобитися близько 800 млн доларів США. У той же час, за підрахунками експертів НАТО - більше мільярда», - сказав Кузьмін.

Він також зазначив, що з початку бойових дій на Донбасі 1 064 українських військових отримали мінно-вибухові травми.

З них 234 військових загинули.