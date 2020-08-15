Дмитро Ярош: державницьким силам логічно об’єднуватися з партією Порошенка (відео)



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Ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині, - Дмитро Ярош

«Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але при тому всьому ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні», - Ярош

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що доля держави залежить від об’єднання всіх патріотичних сил. Під час багатотисячної акції проти реваншу п’ятої колони Кремля, яка відбулася у центрі Дніпра, він сказав журналістам, що підтримує об’єднавчі процеси і вважає логічним гуртуватися навколо партії Порошенка як найбільшої української опозиційної сили.

«‪Як на мене, йдеться про об’єднання не лише на рівні Дніпра, а на загальноукраїнському рівні, бо від того зараз доля держави знову ж таки залежить. Я неодноразово говорив про те, що ми перемагаємо тільки тоді, коли ми єдині. Майдани 2013го і 2014, війна врешті решт, коли нам вдалось зупинити ворога. І це робили якраз і ті люди, які тут присутні», - нагадав Дмитро Ярош. ‬

‪«Я підтримую всі об’єднавчі процеси. В зв’язку з тим, що «Європейська Солідарність», я так розумію, тут найрейтинговіша сила, то логічно, щоби люди долучалися з різних середовищ державницьких – і громадських, і політичних, до цієї сили. Зараз не можна ділитися», - переконаний Ярош. ‬

‪«Я розумію, що місцеві вибори мають свою специфіку, але при тому всьому ця специфіка не має заважати протидії реваншу Росії в Україні, не має заважати протидіяти тому популізму тотальному, який існує зараз у владі. Тому ми за єднання однозначно», - наголосив Ярош.