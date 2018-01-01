До анексованого Криму приїхали німецькі депутати

Німецькі депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого

Німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим. Як заявив російським ЗМІ призначений Москвою голова регіональної національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, вони планують обговорити питання зняття санкцій і визнання



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Німецькі депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого

Німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.

Як заявив російським ЗМІ призначений Москвою голова регіональної національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, вони планують обговорити питання зняття санкцій і визнання Криму російським.

Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало візит німецьких депутатів.

Раніше в МЗС заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окупований півострів.