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    До анексованого Криму приїхали німецькі депутати

    Німецькі депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого
    Німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим. Як заявив російським ЗМІ призначений Москвою голова регіональної національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, вони планують обговорити питання зняття санкцій і визнання
    • Вчора, 23:30
    • Розсилка

    Німецькі депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого

    Німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.

    Як заявив російським ЗМІ призначений Москвою голова регіональної національно-культурної автономії німців Криму Юрій Гемпель, вони планують обговорити питання зняття санкцій і визнання Криму російським.

    Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.

    Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало візит німецьких депутатів.

    Раніше в МЗС заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окупований півострів.

    Крим окупанти в Криму ЗМІ Німеччина депутати
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