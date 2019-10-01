До Дня захисника Укрзалізниця запустить шість додаткових потягів



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Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 12 і 14 жовтня в обох напрямках

Українці матимуть можливість використати три вихідних дні поспіль для святкових подорожей

До Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці Укрзалізниця призначила шість додаткових поїздів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 12 і 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 7:42 і прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить об 11:54 і прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 237 Київ - Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 і 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 і прибуття у Дніпро о 6:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 205 Покровськ - Харків в обох напрямках курсуватиме 13 і 14 жовтня. Відправлення з Покровська о 9:20 і прибуття до Харкова о 14:49. Назад поїзд вирушить о 16:44 та прибуде у Покровськ о 22:07.

Поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра - 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 і прибуття у Дніпро о 9:32. Назад відправлення о 22:30 і прибуття в Одесу о 8:10.

Поїзд № 168 Львів - Одеса вирушить у рейси 12 і 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 9:16 і прибуття в Одесу о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 779/780 Суми - Київ курсуватиме 14 жовтня. Із Сум поїзд відправиться о 5:35 і прибуде до Вінниці о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43 і прибуде в Суми о 21:34.

Зазначимо, що в цьому році в жовтні українці матимуть три вихідних поспіль - 12, 13 і 14 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня українці відзначають День захисника України.