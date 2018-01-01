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    До Молдови не пустили українського журналіста, який вивчає російську пропаганду

    За словами журналіста, він на запрошення посольства США в Молдові летів в Кишинів для проведення тренінгу для представників ЗМІ
    Прикордонники Молдови не пустили в країну українського журналіста та медіа-експерта з моніторингу російської пропаганди Романа Шутова. Про це Шутов, який є програмним директором організації з моніторингу ЗМІ Detector Media, повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він на запрошення посольства США в Молдові летів в
    • Сьогодні, 15:51
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    Романа Шутова не пустили в Молдову&nbsp;
    Романа Шутова не пустили в Молдову 

    За словами журналіста, він на запрошення посольства США в Молдові летів в Кишинів для проведення тренінгу для представників ЗМІ

    Прикордонники Молдови не пустили в країну українського журналіста та медіа-експерта з моніторингу російської пропаганди Романа Шутова.

    Про це Шутов, який є програмним директором організації з моніторингу ЗМІ Detector Media, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, він на запрошення посольства США в Молдові летів в Кишинів для проведення тренінгу для журналістів.

    «На контролі мене відразу відводять в кабінет - ну тут мене завжди допитують, я, мабуть, у них в списках. Розмова хвилин 15, в деталях, фотографують програму; чекаю чотири години і отримую відмову з приводом, що я не обґрунтував мету візиту. Ні програма заходу, ні запрошення посольства, ні активна присутність молдовського партнера в офісі сек'юріті аеропорту не послужили «обґрунтуванням», - написав Шутов. 

    Журналіст зазначив, що опротестувати таке рішення не вдалося ні йому, ні його молдовським партнерам.

    «Партнеру відразу показали пальцем наверх. На моє заперечення, що це брехня й вони це знають, мені відповіли в стилі «ми лише передаємо вам рішення, прийняте не нами». Протокол замість мене підписали двоє «свідків» і все», - написав він.

    Про проблеми з в'їздом у Молдову 16 січня також повідомив білоруський журналіст «Радіо Свобода» Франак Вячорка.

    «Моя перша поїздка в ролі віце-президента Digital Communication Network почалася із затримання в кишинівському аеропорту. Просидів 1,5 години в холодній кімнаті в очікуванні «рішення зверху», прикордонників насторожив білоруський паспорт та журналістське посвідчення, пішли радитися з високим начальством.

    А коли сказав, що працюю на «Радіо Свобода», так взагалі запанікували. Нарешті пропустили, заборонили відвідувати Придністров'я і займатися репортерською діяльністю. А пов'язано це було з новим законом проти пропаганди, зараз в Молдові виловлюють російських агентів, до яких зарахували, мабуть, і мене», - написав білоруський журналіст на своїй сторінці у Facebook.

     

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