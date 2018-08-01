До окупованого Криму навідалась делегація зі Словаччини
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До складу делегації увійшли десять осіб, в тому числі політики та бізнесмени
Делегація політиків і бізнесменів зі Словаччини на всі застереження української сторони прибула в анексований Крим. Перший день візиту повинен початися із зустрічі з так званим «главою республіки» Сергієм Аксьоновим, передає «РИА Новости».
«Делегація зі Словаччини вже прибула до Криму. Їх зустріли в аеропорту Сімферополь», - розповіли агентству в прес-службі Ялтинського міжнародного економічного форуму, який виступив організатором візиту іноземців.
Зазначено, що до складу делегації увійшли 10 осіб, в тому числі політики та бізнесмени.
«Делегація зустрінеться з «главою» Криму, після чого вирушить з робочою і ознайомчою поїздкою до Ялти», - додали в прес-службі ЯМЕФ.
Передбачається, що візит словацьких депутатів триватиме до 3 серпня.