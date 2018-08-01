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    До окупованого Криму навідалась делегація зі Словаччини

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    <span>Позафракційний Петер Марчек очолив групу депутатів, які відвідують окупований Крим</span> - До окупованого Криму навідалась делегація зі Словаччини
    Позафракційний Петер Марчек очолив групу депутатів, які відвідують окупований Крим

    До складу делегації увійшли десять осіб, в тому числі політики та бізнесмени

    Делегація політиків і бізнесменів зі Словаччини на всі застереження української сторони прибула в анексований Крим. Перший день візиту повинен початися із зустрічі з так званим «главою республіки» Сергієм Аксьоновим, передає «РИА Новости».

    «Делегація зі Словаччини вже прибула до Криму. Їх зустріли в аеропорту Сімферополь», - розповіли агентству в прес-службі Ялтинського міжнародного економічного форуму, який виступив організатором візиту іноземців.

    Зазначено, що до складу делегації увійшли 10 осіб, в тому числі політики та бізнесмени.

    «Делегація зустрінеться з «главою» Криму, після чого вирушить з робочою і ознайомчою поїздкою до Ялти», - додали в прес-службі ЯМЕФ.

    Передбачається, що візит словацьких депутатів триватиме до 3 серпня.

     

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