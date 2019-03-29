До окупованого Севастополя прибув російський підводний човен



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Підводний човен «Великий Новгород» призначений для боротьби з надводними кораблями і підводними човнами, постановки мінних загороджень, ведення розвідки

За інформацією Чорноморського флоту, російські підводники проводили бойові стрільби біля берегів Сирії

У порт окупованого РФ Севастополя після «виконання завдань» біля берегів Сирії прибув підводний човен «Великий Новгород».

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

«Сьогодні в Севастополі пройшла урочиста церемонія зустрічі великого дизельного підводного човна «Великий Новгород» після здійснення переходу і виконання завдань у Середземному морі. Це перше прибуття субмарини в місто-герой Севастополь після її включення до складу Чорноморського флоту», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Чорноморського флоту, російські підводники провели бойові стрільби комплексом крилатих ракет морського базування «Калібр-ПЛ» по об'єктах терористів на території Сирії.

Підводний човен «Великий Новгород» призначений для боротьби з надводними кораблями і підводними човнами, постановки мінних загороджень, ведення розвідки.

Раніше повідомлялося, що під час виборів президента України в Чорному морі буде майже повний ударний склад 2-ї Середземноморської групи фрегатів НАТО (SNMG2) - чотири фрегати та судно комплексного постачання.

Джерело: Крим.Реалії