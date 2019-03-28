У Чорному морі в день виборів буде чергувати натівська ескадра фрегатів



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Фото: Facebook Андрія Клименка

У Чорному морі буде присутній майже повний ударний склад 2-ї Середземноморської групи фрегатів НАТО, повідомив журналіст Андрій Клименко

Під час виборів президента України в Чорному морі буде майже повний ударний склад 2-ї Середземноморської групи фрегатів НАТО (SNMG2) - чотири фрегати та судно комплексного постачання.

Про це у Facebook повідомив журналіст, експерт з питань Криму Андрій Клименко.

За його даними, у Чорному морі будуть присутні:

1) флагманський корабель SNMG2 - ракетний фрегат Королівських ВМС Нідерландів = HNLMS Evertsen (F-805),

2) фрегат Королівських ВМС Канади = HMCS «Toronto» (FFH 333),

3) фрегат ВМС Іспанії = ESPS «Santa Maria» (F-81) - це ліцензійний фрегат американського типу «Oliver Hazard Perry», збудований в Іспанії,

4) фрегат ВМС Туреччини = TCG Gelibolu (F493) - колишній американський USS Reid (FFG-30)типу «Oliver Hazard Perry», переданий США

5) корабель комплексного постачання и штабний ВМС Франції = FS Var (А-608) - всі види палива (мазут, дизельне та авіаційне), вода, продукти харчування, боєприпаси, ліки та запчастини. Може розміщувати штаб з'єднання.

«Україна може значно спокійніше проводити вибори, бо крім наших вояків, на морі разом з ВМСУ буде страхувати натівська ескадра фрегатів. І це вперше. І це багато значить і багато про що говорить - перш за все про ризики та їх попередження», - зазначив Клименко.

Раніше повідомлялося, що два кораблі зі складу 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть до Одеського морського порту з черговим візитом.