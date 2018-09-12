До суду передали справу двох екс-беркутівців, один із них досі працює в поліції



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Службовці «Беркуту» кілька разів намагалися розігнати мітинги на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 років

Екс-беркутівці обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень

Генеральна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх службовців підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Справою займаються прокурори Державного бюро розслідувань в рамках розслідування щодо осіб, причетних до силового розгону мітингу в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Цей розгін спричинився до посилення протестів, які пізніше назвали Революцією гідності.

Речник ГПУ зазначив, що один із обвинувачуваних і зараз працює в поліції.

«Вказані особи обвинувачуються у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалось болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, вчиненому групою осіб, незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, вчиненому групою осіб, складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів», – заявив Лисенко.

Він нагадав, що раніше ГПУ передала до суду обвинувальні акти стосовно колишнього мера Києва, начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС у столиці та 13 працівників київського «Беркуту».