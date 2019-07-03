Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, один боєць поранений



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За даними розвідки 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено

2 липня збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Лебединського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

два рази неподалік Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберних кулеметів;

околиці Широкиного – з ручного протитанкового гранатомету.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Болотного – з мінометів калібру 82 мм;

«В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - повідомляє штаб.

За даними розвідки 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.