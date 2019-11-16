Доба на Донбасі: 13 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено



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З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли

Окупанти гатили з мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї

Минулої доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:

біля Черненко – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Зайцевого – з стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського і Березового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;

два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано сім ворожих обстрілів:

Вчора, 15 листопада, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.