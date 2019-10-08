Доба на Донбасі: 27 обстрілів, бойовики гатили із забороненої зброї
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм
7 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів:
- двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік Опитного – зі стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм;
- по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріли: поблизу Луганського – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.
Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.