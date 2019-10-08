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    Доба на Донбасі: 27 обстрілів, бойовики гатили із забороненої зброї

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    Бойовики 27 разів обстріляли українські позиції на Донбасі - Доба на Донбасі: 27 обстрілів, бойовики гатили із забороненої зброї
    Бойовики 27 разів обстріляли українські позиції на Донбасі

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм

    7 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Крім того, порушуючи Мінські угоди противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів:

    • двічі неподалік Чермалика – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; 
    • поблизу Пісків – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; 
    • неподалік Опитного – зі стрілецької зброї; 
    • чотири рази поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомета; 
    • поблизу Талаківки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
    • неподалік Новотроїцького – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; 
    • неподалік Пищевика і Тарамчука – зі стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

    • тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм; 
    • неподалік Травневого – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї; 
    • поблизу Гладосового та Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм; 
    • по два рази неподалік Новгородського та в районі Золотого – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
    • двічі поблизу Кримського – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; 
    • поблизу Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
    • неподалік Попасної – з гранатометів різних систем.

    За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

    Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріли: поблизу Луганського – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Світлодарська – з гранатометів різних систем.

    Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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