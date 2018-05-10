Доба на Донбасі: бойовики стріляють на всіх напрямках

На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне становище, інформує у Facebook прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. Найбільш напруженою ситуація



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На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне становище, інформує у Facebook прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Найбільш напруженою ситуація залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине. Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. На деяких напрямках вдавалися до активних штурмових дій/

Підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника.

За даними розвідки, тільки на Авдіївському напрямку противник втратив п'ятьох осіб загиблими, сімох поранено.

Протягом поточної доби, 10 травня, бойові дії тривали на донецькому на маріупольському напрямках. Втрат українських військ немає.