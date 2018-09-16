Доба на Донбасі: бойовики застосовують 120-мм міномети та БМП



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Окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 15 вересня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник шість разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Південне, Новгородське, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новолуганське, Гнутове, Водяне та Лебединське. Опорні пункти наших військ біля Гнутового противник також двічі обстріляв із міномету 120-го калібру. З озброєння БМП-1 були обстріляні позиції Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське та Гнутове.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. Три обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку поблизу Опитного та Мар'їнки, один – на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне. В усіх випадках ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.