Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено

12 лютого російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Мар'їнка зі стрілецької зброї. Також прицільний вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наших захисників із:

мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Хутір Вільний;

стрілецької зброї – в районі населеного пункту Станиця Луганська;

ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Травневе;

протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту Богуславське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» зранку 12 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту Широкине з міномету калібру 82 мм, внаслідок чого міна влучила у житловий будинок. Характер руйнувань уточнюється українською стороною Спільного центру координації та контролю.

За даними розвідки, 12 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.