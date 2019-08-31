Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще один – отримав поранення



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Окупанти застосовують 120-мм міномети, під Водяним працює снайпер

За минулу добу окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«30 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

шість разів неподалік Водяного – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, снайперської та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;

неподалік Троїцького – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч Лебединського – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм;

близько Мар’їнки – з підствольних гранатометів;

поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 6 обстріл позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем;

в районі Золотого-4 – із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

неподалік Новолуганського – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Майорська – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Станиці Луганської – зі стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один – отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.