Доба на Донбасі: поранено українського військового



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Російські формування та найманці 12 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 26 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази неподалік Водяного, двічі поблизу Лебединського та неподалік Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Новолуганського, а також неподалік Травневого, Шумів та Луганського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню - в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріляли наші позиції неподалік Талаківки зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї