Доба на Донбасі: снайпер бойовиків поранив українського бійця

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти два рази здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Стан здоров’я захисника задовільний.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.