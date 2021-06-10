Доба на Донбасі: три ворожі обстріли, окупанти гатили з гранатометів

Про всі порушення з боку збройних формувань РФ українська сторона повідомила представників ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, протягом минулої доби, 9 червня, на Донбасі зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника вчасно був подавлений.

Станом на 7 годину ранку, 10 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 9 червня президент Володимир Зеленський під час поїздки на лінію розмежування відвідав українських військових та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.