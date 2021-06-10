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    Доба на Донбасі: три ворожі обстріли, окупанти гатили з гранатометів

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    Бойових втрат серед українських військових немає - Доба на Донбасі: три ворожі обстріли, окупанти гатили з гранатометів
    Бойових втрат серед українських військових немає
    Фото: pressjfo.news / Facebook

    Про всі порушення з боку збройних формувань РФ українська сторона повідомила представників ОБСЄ

    Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

    Як повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, протягом минулої доби, 9 червня, на Донбасі зафіксовані три порушення режиму припинення вогню.

    Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї. Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. Безпілотник противника вчасно був подавлений.

    Станом на 7 годину ранку, 10 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бойових втрат серед українських військових немає.

    Про всі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    Нагадаємо, 9 червня президент Володимир Зеленський під час поїздки на лінію розмежування відвідав українських військових та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

    Теги: окупанти ОБСЄ Володимир Зеленський
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    Доба на Донбасі: три ворожі обстріли, окупанти гатили з гранатометів