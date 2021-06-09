Україна «позеленіла», відплата Медведчуку та президент на фронті. Головні новини 9 червня

Володимир Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті

Володимир Зеленський зустрівся з військовими, котрі несуть службу на передовій, та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті

«Главком» підготував вісім найголовніших новин за 9 червня

У середу, 9 червня, сталося кілька важливих новин: уряд спрямував 800 млн з «ковідного фонду» для відомства Авакова, суд ЄС анулював санкції проти Януковича, Віктор Медведчук має заплати видавництву майже 300 тис. грн, а в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину.

«Главком» підготував вісім найголовніших новин за 9 червня.

Зеленський приїхав на передову та вручив відзнаки військовим

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на лінію розмежування відвідав українських військових та ознайомився з оперативною обстановкою на фронті.

За його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу. Яскраві фото із поїздки дивіться за посиланням.

Кабмін виділив МВС 800 млн грн із «ковідного фонду»

Уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою «Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом Sars-CoV-2, та її наслідками».

Найбільша сума передбачена Нацполіції – 679,261 млн грн – для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Детальніше про розподіл коштів відомству Авакова читайте тут.

Україна готує санкції проти іноземців за пропаганду агресії Росії

Кабінет міністрів України запропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти шести фізичних і десяти юридичних осіб із восьми країн, причетних до поширення продукції й інформаційного контенту, спрямованих на виправдання агресії Росії проти України й окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, наголосили в Кабміні.

Списку осіб і компаній, щодо яких пропонують застосувати санкції, в уряді не навели. Санкції пропонують застосувати строком на три роки.

Суд ЄС анулював санкції проти Януковича, які втратили чинність

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича.

Так, суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, накладених на колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали у заморожуванні активів.

Услід за Притулою: з'явився список депутатів, які планують піти з «Голосу»

Після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.

За словами Бобровської, внутрішня опозиція в «Голосі» давно розглядала цю можливість, але все-таки намагалася зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії на з’їзді, який повинен бути в липні.

Відплата за Стуса. Медведчук заплатить видавництву майже 300 тис. грн

Київський апеляційний суд 1 червня виніс додаткову постанову у справі за позовом кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу «Справа Василя Стуса».

Так, Віктор Медведчук повинен сплатити видавництву 295,7 тис. грн витрат на правничу допомогу і 2,3 тис. грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Україна «позеленіла»

В Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження:

масковий режим у громадських будівлях,

масові заходи за участі більше 50 осіб,

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Covid-19 в Україні: хворих на 217 менше, ніж за минулу добу

Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. За минулу добу госпіталізовано – 756 особи, підтверджено летальних випадків – 77, одужали – 6 962 особи.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 218 039 осіб, одужали 2 108 684 особи, померли 51 410 хворих із коронавірусом.

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