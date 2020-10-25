Доба на Донбасі: зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків



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Доба на Донбасі: зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували

На Донбасі минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували поблизу Кам’янки та двічі – неподалік населеного пункту Шуми. Окрім того, у районі Водяного противник вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора українські військовослужбовці разом з рятувальниками ліквідували осередки пожеж поблизу Лопаскине.

На провокативні ворожі постріли українські військовослужбовці зброю не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

«Від початку поточної доби, 25 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано«, – повідомили в штабі ООС.