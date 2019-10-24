  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото

    • Розсилка
    Олександра Зеленська разом з однокласниками роздала їжу нужденним - Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото
    Олександра Зеленська разом з однокласниками роздала їжу нужденним

    Дочка Зеленського роздавала їжу, приготовлену на кухні своєї школи

    Дочка президента України Володимира Зеленського - 15-річна Олександра разом зі своїми однокласниками роздала обіди малозабезпеченим пенсіонерам.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці школи, в якій навчається Зеленська.

    Діти приєдналися до однієї з точок харчування для літніх людей «Обід без бід» від проекту «Життєлюб», де кожен день нужденних безкоштовно годують гарячими обідами.

    «Старшокласники приїжджають до Школи в суботу, щоб приєднатися до нашої команди їдальні, приготувати смачненьке та роздати літнім людям в будиночках проєкту «Обід без бід». Добрі серця старшої школи беруть участь в ініціативі вже третій рік поспіль. Це завжди дуже теплі зустрічі, які залишають відгук в душах усіх учасників», - йдеться у повідомленні.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото
    Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото
    Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото

    Їжу готують ресторани, розташовані неподалік від пункту харчування, а роздають їжу волонтери. Дочка Зеленського роздавала їжу, приготовлену на кухні своєї школи.

    Судячи з фотографій, опублікованих на Facebook-сторінці школи, під час приготування благодійного обіду Олександра Зеленська займалася овочами.

    діти Володимир Зеленський харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ