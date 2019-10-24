Дочка Зеленського роздала їжу нужденним: фото



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Олександра Зеленська разом з однокласниками роздала їжу нужденним

Дочка Зеленського роздавала їжу, приготовлену на кухні своєї школи

Дочка президента України Володимира Зеленського - 15-річна Олександра разом зі своїми однокласниками роздала обіди малозабезпеченим пенсіонерам.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці школи, в якій навчається Зеленська.

Діти приєдналися до однієї з точок харчування для літніх людей «Обід без бід» від проекту «Життєлюб», де кожен день нужденних безкоштовно годують гарячими обідами.

«Старшокласники приїжджають до Школи в суботу, щоб приєднатися до нашої команди їдальні, приготувати смачненьке та роздати літнім людям в будиночках проєкту «Обід без бід». Добрі серця старшої школи беруть участь в ініціативі вже третій рік поспіль. Це завжди дуже теплі зустрічі, які залишають відгук в душах усіх учасників», - йдеться у повідомленні.

Їжу готують ресторани, розташовані неподалік від пункту харчування, а роздають їжу волонтери. Дочка Зеленського роздавала їжу, приготовлену на кухні своєї школи.

Судячи з фотографій, опублікованих на Facebook-сторінці школи, під час приготування благодійного обіду Олександра Зеленська займалася овочами.