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    Додон не може повернутися з Росії в Кишинів через сильний туман

    • Розсилка
    <p>Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня</p> - Додон не може повернутися з Росії в Кишинів через сильний туман

    Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня

    Молдовському президенту необхідно бути в Кишиневі не пізніше полудня 2 лютого

    Команда глави Молдови Ігоря Додона намагається вирішити питання, як відправити його з Росії додому, адже аеропорт Кишинева перестав приймати і відправляти рейси через сильний туман.

    Як повідомив «Коммерсанту» наближений до Додона чиновник, ведуться консультації з Управлінням справами президента РФ з приводу виділення Додону спецборту.

    До складу управління входить «Спеціальний льотний загін «Росія» - офіційний перевізник вищих посадових осіб РФ. Його пілоти мають навички роботи в складних метеоумовах, а повітряні судна льотного загону оснащені відповідним обладнанням.

    Зазначається, що молдовському президенту необхідно бути в Кишиневі не пізніше полудня 2 лютого. У цей день з його участю заплановано урочисті збори з нагоди 660-річчя молдавської державності.

    Ігор Додон прибув з візитом до Москви 29 січня. Він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими російськими діячами.

    Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня.

    Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про відновлення з 31 січня транзиту молдовських товарів на ринок РФ через територію України.

    Джерело: Європейська правда

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