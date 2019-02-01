Додон не може повернутися з Росії в Кишинів через сильний туман
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Розсилка
Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня
Молдовському президенту необхідно бути в Кишиневі не пізніше полудня 2 лютого
Команда глави Молдови Ігоря Додона намагається вирішити питання, як відправити його з Росії додому, адже аеропорт Кишинева перестав приймати і відправляти рейси через сильний туман.
Як повідомив «Коммерсанту» наближений до Додона чиновник, ведуться консультації з Управлінням справами президента РФ з приводу виділення Додону спецборту.
До складу управління входить «Спеціальний льотний загін «Росія» - офіційний перевізник вищих посадових осіб РФ. Його пілоти мають навички роботи в складних метеоумовах, а повітряні судна льотного загону оснащені відповідним обладнанням.
Зазначається, що молдовському президенту необхідно бути в Кишиневі не пізніше полудня 2 лютого. У цей день з його участю заплановано урочисті збори з нагоди 660-річчя молдавської державності.
Ігор Додон прибув з візитом до Москви 29 січня. Він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими російськими діячами.
Додон збирався відлетіти з Росії 31 січня.
Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заявив, що домовився з російським президентом Володимиром Путіним про відновлення з 31 січня транзиту молдовських товарів на ринок РФ через територію України.
Джерело: Європейська правда