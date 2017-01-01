Додон прийняв пропозицію Лукашенка разом покататися на тракторі в Молдові

Олександр Лукашенко цього літа катався на комбайні разом з 12-річним сином Миколою

Олександр Лукашенко прибуде в Молдову на запрошення президента Ігоря Додона, заявив останній під час «Прямої лінії» на телеканалі Accent TV. Додон вислав Лукашенку офіційне запрошення на весну 2018 року - і чекає, що вони разом зможуть покататися на тракторі: «Він, до речі, пропонував: якщо приїде в квітні, щоб ми разом на



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Олександр Лукашенко з сином на тракторі

Олександр Лукашенко цього літа катався на комбайні разом з 12-річним сином Миколою

Олександр Лукашенко прибуде в Молдову на запрошення президента Ігоря Додона, заявив останній під час «Прямої лінії» на телеканалі Accent TV.

Додон вислав Лукашенку офіційне запрошення на весну 2018 року - і чекає, що вони разом зможуть покататися на тракторі:

«Він, до речі, пропонував: якщо приїде в квітні, щоб ми разом на білоруському тракторі засадили одне поле пшеницею, - сказав Додон про Лукашенка. - Я говорю: Олександр Григорович, приїжджайте. Ми із задоволенням з вами на тракторі поїдемо по полях Молдови. Сподіваюся, що це станеться, буде офіційний візит Лукашенка в нашу країну».

Додон також планує зустрітися з Лукашенком на неформальному саміті СНД в Москві 26 грудня. Минулого разу вони бачилися 13 липня в Вітебську.

Олександр Лукашенко цього літа катався на комбайні разом з 12-річним сином Миколою.

Правозахисники тоді звинуватили Лукашенка в незадовільному виконанні батьківських обов'язків: комбайн є об'єктом підвищеної небезпеки, ні Олександр, ні тим більше Микола не мали прав на управління ним. Адміністрація президента відмовилася повідомити, на якій підставі Микола Лукашенко був допущений до керування комбайном.