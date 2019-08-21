Додон скликав радбез через скандал навколо аеропорту Кишинева



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Президент Молдови попросив міністерство економіки і інфраструктури та всі державні органи підготувати інформацію про угоду з продажу Avia Invest

Новим власником міжнародного летовища Кишинева став Натаніель Ротшильд

Президент Молдови Ігор Додон скликав термінове засідання Вищої ради безпеки в зв'язку з продажем концесіонера Кишинівського аеропорту - компанії Avia Invest.

Про це Додон написав у Facebook.

«У зв'язку з оголошеною в публічному просторі операцією з продажу компанії «Авіа-інвест», яка на підставі злочинного рішення минулої влади заволоділа Міжнародним аеропортом Кишинева, я прийняв рішення терміново скликати засідання Вищої ради безпеки», - повідомив президент Молдови.

Він заявив, що в ході засідання будуть обговорені ризики для держави, пов'язані з цією угодою, і рішення про повернення аеропорту в державне управління.

Президент Молдови також попросив міністерство економіки і інфраструктури та всі державні органи підготувати інформацію про угоду з продажу компанії, а правоохоронні органи - надати інформацію про розслідування обставин передачі аеропорту в концесію «групі шахраїв».

Як повідомляли ЗМІ, 95% акцій Avia Invest, яка взяла в концесію Міжнародний аеропорт Кишинева, купила інвестиційна компанія в сфері нерухомості NR Investments Ltd з головним офісом на острові Гернсі.

19 серпня представники Avia Invest і єдиний власник NR Investments Натаніель Ротшильд підписали контракт.

Натаніель Ротшильд - представник династії Ротшильдів, що займається банківською справою і інвестиціями з кінця 18-го століття.

Джерело: Укрінформ